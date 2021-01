Merkel al World Economic Forum | ' Questa è l' ora del multilateralismo e della trasparenza'

(Di martedì 26 gennaio 2021) La cancelliera tedesca Angela, intervenendo al, ha dichiarato: "è l'ora del, che non significa solo lavorare in qualche modo insieme, ma significa ...

Le parole di Merkel arrivano all'indomani del discorso pronunciato dal presidente cinese Xi Jinping al Forum di Davos, un discorso in cui più occasioni ha espresso sostegno al multilateralismo.''Questa è l'ora del multilateralismo, che non significa solo lavorare in qualche modo insieme ma significa dar prova di trasparenza. E ad essere onesti, e a guardare all'inizio della pandemia probabi ...