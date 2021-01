Mercedes-Benz - Nuovi dettagli sulla strategia elettrica - VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 2021 sarà un anno di svolta per l'elettrificazione della Mercedes-Benz. Da alcuni anni il costruttore di Stoccarda ha avviato la transizione verso una gamma a batteria, introducendo modelli elettrici e ibridi, anche plug-in. Dopo il lancio delle EQC ed EQA è però giunto il momento di fare un ulteriore passo con la nuova piattaforma Eva che debutterà sulla prima ammiraglia a batteria della Stella a tre punte, la EQS. sulla stessa base nasceranno anche altri tre modelli: la berlina EQE e due sport utility, una delle quali è visibile nel teaser qui sopra, che per il momento la Casa chiama EQE-Suv ed EQS-Suv. Alta tensione. L'architettura Eva porterà al debutto una nuova generazione di batterie, inverter e motori elettrici ad alta tensione. La Mercedes-Benz, infatti, ha scelto di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 2021 sarà un anno di svolta per l'elettrificazione della. Da alcuni anni il costruttore di Stoccarda ha avviato la transizione verso una gamma a batteria, introducendo modelli elettrici e ibridi, anche plug-in. Dopo il lancio delle EQC ed EQA è però giunto il momento di fare un ulteriore passo con la nuova piattaforma Eva che debutteràprima ammiraglia a batteria della Stella a tre punte, la EQS.stessa base nasceranno anche altri tre modelli: la berlina EQE e due sport utility, una delle quali è visibile nel teaser qui sopra, che per il momento la Casa chiama EQE-Suv ed EQS-Suv. Alta tensione. L'architettura Eva porterà al debutto una nuova generazione di batterie, inverter e motori elettrici ad alta tensione. La, infatti, ha scelto di ...

