Melito Irpino | rottura per una conduttura idrica | intervento dei Vigili del Fuoco

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Intorno alle ore 4.00 di stamattina la squadra deideldel distaccamento di Grottaminarda è intervenuta ain via Fiorentino, per ladi una tubazioneda 500 mm. La grossa quantità di acqua fuoriuscita ha provocato il crollo di un muro perimetrale lungo circa 40 metri lineari. Si è in attesa dell’di riparazione della condottada parte della ditta fornitrice L'articolo proviene da Anteprima24.it.

