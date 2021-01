Medico arrestato: è accusato di aver provocato la morte di pazienti covid (Di martedì 26 gennaio 2021) E’ di queste ore la notizia, che un Medico di Montichiari, Brescia, è stato posto ai domiciliari, con l’accusa di aver provocato la morte di almeno due pazienti covid. Il Medico in questione, Carlo Mosca, è stato accusato di omicidio volontario, per aver somministrato farmaci letali a due pazienti, ricoverati presso l’ospedale dove prestava servizio. L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 26 gennaio 2021) E’ di queste ore la notizia, che undi Montichiari, Brescia, è stato posto ai domiciliari, con l’accusa diladi almeno due. Ilin questione, Carlo Mosca, è statodi omicidio volontario, persomministrato farmaci letali a due, ricoverati presso l’ospedale dove prestava servizio. L'articolo Curiosauro.

