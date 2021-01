Medici di famiglia pronti a vaccinare ma divisi sui modi: negli studi o alla Asl (Di martedì 26 gennaio 2021) In provincia di Latina solo il 15% dei Medici di famiglia ha dato la propria disponibilità a somministrare il vaccino anti Covid ai propri assistiti. Un numero che lascia interdetti, ma come, i nostri ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) In provincia di Latina solo il 15% deidiha dato la propria disponibilità a somministrare il vaccino anti Covid ai propri assistiti. Un numero che lascia interdetti, ma come, i nostri ...

lu_cos : RT @CalaminiciM: Giorgetti era quello bravo. Poi ci vennero grossi dubbi per le sue esternazioni sui medici di famiglia. Con il capolavoro… - JacopoVergari : RT @ptvonline2001: Oggi circa 500 medici in formazione specialistica cominceranno a lavorare e ad apprendere presso i nostri ambulatori e r… - vir_qui_adest : @QRepubblica @a_meluzzi Avete rotto il cazzo. Ma esistono solo sto cazzo di vaccini di merda? Ma se questo farlocco… - elisabombshell : Un prete che scopre le sue origini e si rende conto di discendere dalla famiglia Medici cerca di avvertire i suoi f… - GaetanoBellino : RT @CalaminiciM: Giorgetti era quello bravo. Poi ci vennero grossi dubbi per le sue esternazioni sui medici di famiglia. Con il capolavoro… -