Max Giusti | retroscena inaspettato | sapete che è stato fidanzato con una star della tv prima di diventare famoso?

Leggi su altranotizia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Maxchi è stata la sua fidanzata,tv,che diventasse? Con chi eraMaxdi? (fonte Instagram)Max, conduttore e attore comico tra i più richiesti del momento, ha alle spalle una lunga carriera televisiva e cinematografica. Conosciuto soprattutto per aver condotto programmi cult come Affari tuoi e L’Eredità, Maxha recitato anche in Distretto di Polizia e Raccontami. Ma c’è un particolaresua vita privata risalente a quando ancora non erache vi sconvolgerà. ...