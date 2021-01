Matilde Brandi cade dalla sedia in diretta al Grande Fratello Vip VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) La puntata di ieri del Grande Fratello Vip si è conclusa con un piccolo incidente: Matilde Brandi è caduta dalla sedia. Ieri sera è stata una puntata importante al Grande Fratello Vip, visto che il pubblico ha deciso chi tra i concorrenti doveva essere la prima finalista. La decisione, per chi segue il reality, è stata tutt’altro che una sorpresa: la prima a giocarsi il titolo di vincitrice della quinta edizione de reality dedicato ai vip è Dayane Mello. La modella brasiliana da qualche settimana è considerata la favorita alla vittoria finale e con il passare dei giorni ha superato nelle preferenze anche Tommaso Zorzi. La puntata, dunque, si sarebbe conclusa senza colpi di scena clamorosi, se non fosse che in chiusura c’è stato un ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 26 gennaio 2021) La puntata di ieri delVip si è conclusa con un piccolo incidente:è caduta. Ieri sera è stata una puntata importante alVip, visto che il pubblico ha deciso chi tra i concorrenti doveva essere la prima finalista. La decisione, per chi segue il reality, è stata tutt’altro che una sorpresa: la prima a giocarsi il titolo di vincitrice della quinta edizione de reality dedicato ai vip è Dayane Mello. La modella brasiliana da qualche settimana è considerata la favorita alla vittoria finale e con il passare dei giorni ha superato nelle preferenze anche Tommaso Zorzi. La puntata, dunque, si sarebbe conclusa senza colpi di scena clamorosi, se non fosse che in chiusura c’è stato un ...

