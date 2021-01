Massimo Giletti piange in trasmissione, dopo il racconto delle presunte vittime di Genovese (Di martedì 26 gennaio 2021) Massimo Giletti è scoppiato a piangere, durante la puntata di Domenica sera di Non è l’Arena su La7, dopo aver ascoltato i racconti di alcune delle ragazze che accusano Alberto Genovese di aggressione e stupro. In studio era presente anche la politica Nunzia De Girolamo, che conosce personalmente una delle vittime ed ha parlato della sua esperienza. Le presunte vittime: il racconto della violenza Sono due le ragazze che hanno parlato in trasmissione, inquadrate di schiena e con le voci modificate, di modo che non potesse essere riconosciuta la loro identità. Una di loro ha raccontato di aver capito di aver subito una violenza solo dopo aver letto i report della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021)è scoppiato are, durante la puntata di Domenica sera di Non è l’Arena su La7,aver ascoltato i racconti di alcuneragazze che accusano Albertodi aggressione e stupro. In studio era presente anche la politica Nunzia De Girolamo, che conosce personalmente unaed ha parlato della sua esperienza. Le: ildella violenza Sono due le ragazze che hanno parlato in, inquadrate di schiena e con le voci modificate, di modo che non potesse essere riconosciuta la loro identità. Una di loro ha raccontato di aver capito di aver subito una violenza soloaver letto i report della ...

