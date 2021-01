Mascherine Fca per le scuole, ‘potere filtrante’ più basso della norma: presentata denuncia alla Procura (Di martedì 26 gennaio 2021) "Usb, Rete Iside onlus e Osa hanno sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura regionale del Lazio presso la Corte dei Conti sul caso delle Mascherine prodotte negli stabilimenti Fca Italy per le scuole e le aziende, non rispondenti ai parametri stabiliti dal Dpcm del 17 marzo 2020”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) "Usb, Rete Iside onlus e Osa hanno sportoRepubblica di Roma eregionale del Lazio presso la Corte dei Conti sul caso delleprodotte negli stabilimenti Fca Italy per lee le aziende, non rispondenti ai parametri stabiliti dal Dpcm del 17 marzo 2020”. L'articolo .

Si apre un caso sulle mascherine a scuola distribuite da una nota azienda italiana, che ha acceso il dibattito su quali siano veramente efficaci.

La procura ha già affidato a un consulente l'incarico di analizzare le mascherine sequestrate per stabilire l'effettiva percentuale di filtraggio. 'Confermiamo che questa mattina su richiesta della Pr ...

