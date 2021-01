Martedì 2 febbraio l’insediamento nella Diocesi di Napoli del vescovo Battaglia. Prima messa nel Duomo (Di martedì 26 gennaio 2021) Martedì 2 febbraio 2021, alle ore 17, il nuovo arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, farà il suo ingresso ufficiale nella Diocesi napoletana e celebrerà la sua Prima messa nel Duomo. A comunicarlo è la stessa Curia in una nota nella quale si precisa che “nel rispetto delle norme anti-Covid, il numero dei partecipanti alla Celebrazione eucaristica sarà limitata. Conseguentemente dovrà essere necessariamente contenuto anche il numero dei giornalisti, degli operatori televisivi e dei fotoreporter, alcuni dei quali verranno dal territorio della Diocesi di Cerreto e dalla Calabria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021)2021, alle ore 17, il nuovo arcimetropolita di, monsignor Domenico, farà il suo ingresso ufficialenapoletana e celebrerà la suanel. A comunicarlo è la stessa Curia in una notaquale si precisa che “nel rispetto delle norme anti-Covid, il numero dei partecipanti alla Celebrazione eucaristica sarà limitata. Conseguentemente dovrà essere necessariamente contenuto anche il numero dei giornalisti, degli operatori televisivi e dei fotoreporter, alcuni dei quali verranno dal territorio delladi Cerreto e dalla Calabria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MaGiBattaglia : RT @ProgrammaFuturo: Tra due settimane - martedì 9 febbraio 2021 - si celebra il @safeinternetday. Partecipa anche tu proponendo in #class… - camcomVeRo : RT @unioncamereVEN: ??#DigitalTalk Conversazioni sulla nuova era digitale, #imprese, strumenti e processi ??Martedì 9 febbraio ore 17.30 in s… - enriconardelli : RT @ProgrammaFuturo: Tra due settimane - martedì 9 febbraio 2021 - si celebra il @safeinternetday. Partecipa anche tu proponendo in #class… - PLampis : RT @ProgrammaFuturo: Tra due settimane - martedì 9 febbraio 2021 - si celebra il @safeinternetday. Partecipa anche tu proponendo in #class… - ProgrammaFuturo : Tra due settimane - martedì 9 febbraio 2021 - si celebra il @safeinternetday. Partecipa anche tu proponendo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Martedì febbraio La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna “I Modelli Organizzativi alla prova dell'emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall'inizio della pandemia” Fortune Italia