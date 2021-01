Marsiglia | Milik si presenta | «Sono pronto per giocare Ecco perchè sono venuto qui»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Arkadiuszha parlato in conferenza stampandosi come nuovo giocatore del: le sue parole Arkadiuszha parlato in conferenza stampandosi come nuovo giocatore del. Le sue parole riportate da Tutto Napoli. TRASFERIMENTO – «L’allenatore ha mostrato interesse e io stesso volevo venire. Stavo attraversando un periodo difficile. Quando un giocatore non gioca è sempre molto difficile. Ho letto nei loro occhi che mi volevano, avevano bisogno di un attaccante e questa è una buona scelta per me. L’anno scorso l’OM ha giocato in Champions e l’obiettivo è vincere e riconquistare questa competizione». CONDIZIONE FISICA – «per. Non ho giocato per diversi mesi e ...