Manchester United-Sheffield United mercoledì | ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 26 gennaio 2021) Testa coda si, ma momentaneo. Il Man City gioca questa sera (26.01) contro il West Brom e in caso di vittoria sopravanzerebbe i Red Devils che quindi si presenterebbero a questa sfida da secondi in classifica, e non più da primi. La squadra di Chris Wilder ha dato qualche segnale di risveglio vincendo tre volte nelle InfoBetting: Scommesse Sportive e