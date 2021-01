Mafia, parla il comandante dei carabinieri Arturo Guarino: “Grazie a chi ha denunciato” (Di martedì 26 gennaio 2021) Operazione antiMafia a Palermo, parla il generale Arturo Guarino, comandante provinciale: “Avevano messo in piedi un welfare mafioso durante la prima pandemia con aiuti alimentari alle famiglie. Cinque imprenditori hanno denunciato le estorsioni: Grazie”. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 26 gennaio 2021) Operazione antia Palermo,il generaleprovinciale: “Avevano messo in piedi un welfare mafioso durante la prima pandemia con aiuti alimentari alle famiglie. Cinque imprenditori hannole estorsioni:”.

Mafia, nella sentenza sulla ndrangheta stragista si parla di Forza Italia "referente dei clan"

Mafia, guerra per la reggenza del mandamento di Tommaso Natale: 16 arresti | VIDEO

La Dda di Palermo ha disposto il fermo di 16 persone accusate di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni, danneggiamenti, minacce aggravate, detenzione abusiva di armi da fuoco ...

Mafia, guerra per la reggenza del mandamento di Tommaso Natale: 16 arresti

