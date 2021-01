Mafia, operazione ‘Bivio’ a Palermo: 16 fermi (Di martedì 26 gennaio 2021) PALERMO – Sedici fermi sono stati disposti a Palermo dalla Direzione distrettuale antimafia ed eseguiti da carabinieri del Comando provinciale. Nel mirino il mandamento mafioso di Tommaso Natale.Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni consumate e tentate aggravate, danneggiamento seguito da incendio, minacce aggravate e detenzione abusiva di armi da fuoco. L’operazione, denominata ‘Bivio’, ha alzato il velo sulle dinamiche interne al mandamento tra le famiglie di Tommaso Natale, Partanna Mondello e Zen-Pallavicino: in particolare l’indagine ha evidenziato come la piena vigenza della ricostituita commissione provinciale di Cosa nostra palermitana, riunitasi il 29 maggio 2018 dopo quasi trent’anni di inattività, abbia condizionato le dinamiche criminali del mandamento. ‘BIVIO’ DAVANTI AI CLAN: NUOVI EQUILIBRI O L’ORTODOSSIA Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) PALERMO – Sedici fermi sono stati disposti a Palermo dalla Direzione distrettuale antimafia ed eseguiti da carabinieri del Comando provinciale. Nel mirino il mandamento mafioso di Tommaso Natale.Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni consumate e tentate aggravate, danneggiamento seguito da incendio, minacce aggravate e detenzione abusiva di armi da fuoco. L’operazione, denominata ‘Bivio’, ha alzato il velo sulle dinamiche interne al mandamento tra le famiglie di Tommaso Natale, Partanna Mondello e Zen-Pallavicino: in particolare l’indagine ha evidenziato come la piena vigenza della ricostituita commissione provinciale di Cosa nostra palermitana, riunitasi il 29 maggio 2018 dopo quasi trent’anni di inattività, abbia condizionato le dinamiche criminali del mandamento. ‘BIVIO’ DAVANTI AI CLAN: NUOVI EQUILIBRI O L’ORTODOSSIA

