Mafia | blitz Palermo | pm ' pianificavano rapine con armi da guerra ed esplosivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) - "A rimarcare la costante pericolosità dell'organizzazione mafiosa, sono state registrate concrete progettualità in ordine alla pianificazione di alcune(in danno di portavalori e di distributori di benzina), da commettere attraverso l'uso di(anche automatiche da) e dial plastico". Lo scrivono gli inquirenti nel fermo che ha portato in manette sedici persone aper. "L'intento dei vertici della famiglia mafiosa dello Zen era quello di assaltare, usando proprio lee l'di cui evidentemente dispongono, un portavalori di una società di vigilanza non specificata, al fine di incamerare liquidità da riutilizzare per il sostentamento degli affiliati liberi ...