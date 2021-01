Mafia | blitz Palermo | ' m ' boss si sono sfidati ' a duello' allo Zen'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) - Una sfida 'a' traZen di. E' quanto emerge dalle carte dell'operazione che all'alba di oggi ha portato al fermo di sedici persone. "Fra i tanti momenti di tensione si è registrato, lo scorso settembre 2020, un grave episodioZen,rquando due gruppi armati si“a” - raccontano gli investigatori - I due gruppi, infatti, di cui uno composto da Andrea e Carmelo Barone appoggiati da Giuseppe Cusimano, siaffrontati armi in pugno, in pieno giorno e sulla pubblica via, esplodendo svariati colpi di pistola che solo per un caso fortuito non hanno provocato la morte o il ferimento dei contendenti o di passanti". "Questi ...