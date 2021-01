Mafia: allo Zen i boss davano spesa a poveri durante lockdown (Di martedì 26 gennaio 2021) Il capoMafia palermitano Giuseppe Cusimano sarebbe stato il punto di riferimento per le famiglie indigenti del quartiere Zen e avrebbe tentato di organizzare una distribuzione alimentare per i poveri durante il primo lockdown del 2020. Emerge dall’indagine della Dda di Palermo che oggi ha portato al fermo eseguito dai carabinieri di 16 tra boss ed Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 26 gennaio 2021) Il capopalermitano Giuseppe Cusimano sarebbe stato il punto di riferimento per le famiglie indigenti del quartiere Zen e avrebbe tentato di organizzare una distribuzione alimentare per iil primodel 2020. Emerge dall’indagine della Dda di Palermo che oggi ha portato al fermo eseguito dai carabinieri di 16 traed

