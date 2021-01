Mafia a Palermo | guerra per la leadership Il boss | «Non è più Cosa Nostra ma Cosa come vi viene»

(Di martedì 26 gennaio 2021) Colpo alla. Terremoto all’interno del clan del mandamento di Tommaso Natale a. Sedici gli arresti firmati dalla Procura Distrettuale Anti. Sono ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni consumate e tentate aggravate, danneggiamento seguito da incendio, minacce aggravate, detenzione abusiva di armi da fuoco. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sui sostituti, costituisce «l’ennesimo risultato di un’articolata manovra condotta dal Nucleo Investigativo disul mandamento mafioso di Tommaso Natale. E, in particolare, sulle famiglie di Tommaso Natale, Partanna Mondello e Zen – Pallavicino», dicono i carabinieri. Emblematico il nome dell’operazione: “Bivio”, ...

La mafia non può prevalere“. “Grazie alle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Palermo sono state assicurate alla giustizia 16 persone accusate di associazione mafiosa e altri gravi ...La Dda di Palermo ha dimostrato come Cosa nostra tenti di accreditarsi come referente in grado di aiutare la popolazione alla ricerca del consenso sociale ...