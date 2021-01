M5S | Muscarà | “4500 morti premature in Campania per PM 2 | 5?

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono 4446 lecalcolate ogni anno ina causa del PM 2.5. Di queste, 2469 in provincia di Napoli, 285 in quella di Avellino, 208 nell’area metropolitana di Benevento, 760 a Caserta e 724 nella provincia di Salerno. La fotografia drammatica scattata dall’ultimo studio dell’Agenzia Europea per l’Ambiente conferma la situazione rischio ambientale e sanitario in cui versa la nostra regione. Un dato purtroppo tristemente in linea con un trend nazionale. Lo stesso studio ha infatti stimato per il 2018 che 59.500 decessi in Italia sono legati agli inquinanti atmosferici collegati al Pm2,5”. Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria. “In Consiglio regionale – ricorda– siamo impegnati per rendere maggiormente efficaci le ...