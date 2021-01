Lutto nel cinema italiano | ci ha appena lasciato | l’annuncio del figlio

Leggi su howtodofor

(Di martedì 26 gennaio 2021) Alberto Grimaldi è morto a 95 anni. Il produttore, scomparso per cause naturali, ha preso parte ad importanti progetti nella sua carriera, lavorando agli spaghetti western di Sergio Leone, ad "Ultimo tango a Parigi" di Bernardo Bertolucci e a "Salò o le 120 giornate di Sodoma" di Pierpaolo Pasolini, fra i tanti. Ad annunciare la morte del produttore è stato ilMaurizio Grimaldi al sito Variety. La carriera di Alberto Grimaldi Napoletano, nato nel 1995, Alberto Grimaldi era laureato in giurisprudenza quando, nel 1962 ha fondato la società di produzione Pea (Produzioni Europee Associati), grazie alla quale ha prodotto il western spagnolo "L'ombra di Zorro". Nella carriera di Grimaldi ci sono oltre 80 film, tra i quali quasi tutte le operetografiche di Pasolini, "Ginger e Fred" di Fellini, e gli spaghetti western di Sergio Leone, a ...