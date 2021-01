Luigi Di Maio premier, la sponda potrebbe essere Renzi: il piano “segreto” (Di martedì 26 gennaio 2021) «Se i numeri non ci sono ora, non ci saranno nemmeno per un nuovo governo guidato da lui», così Luigi Di Maio, ex leader del Movimento 5 stelle. Dichiarazioni che di fatto dicono tutto; a cui nulla bisogna aggiungere. Secondo indiscrezioni lanciate da “Libero Quotidiano” il ministro degli Affari Esteri starebbe lavorando segretamente per far fuori proprio Giuseppe Conte. Chiude al Conte Ter ed evoca pure lui, come Salvini, le elezioni anticipate. Questa almeno la sua posizione espressa in tv: Di Maio è stato ospite infatti di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3. leggi anche l’articolo —> Crisi governo, Zingaretti pesante su Italia Viva: «È stato lo strappo che ci ha fatto precipitare» Ma qual è l’alternativa a Giuseppe Conte? Come scrive “Libero Quotidiano” il premier potrebbe andare a ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021) «Se i numeri non ci sono ora, non ci saranno nemmeno per un nuovo governo guidato da lui», cosìDi, ex leader del Movimento 5 stelle. Dichiarazioni che di fatto dicono tutto; a cui nulla bisogna aggiungere. Secondo indiscrezioni lanciate da “Libero Quotidiano” il ministro degli Affari Esteri starebbe lavorando segretamente per far fuori proprio Giuseppe Conte. Chiude al Conte Ter ed evoca pure lui, come Salvini, le elezioni anticipate. Questa almeno la sua posizione espressa in tv: Diè stato ospite infatti di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3. leggi anche l’articolo —> Crisi governo, Zingaretti pesante su Italia Viva: «È stato lo strappo che ci ha fatto precipitare» Ma qual è l’alternativa a Giuseppe Conte? Come scrive “Libero Quotidiano” ilandare a ...

Agenzia_Ansa : #governo Luigi Di Maio : 'Senza maggioranza scivoliamo verso il voto. Abbiamo 48 ore per consolidarla' dice il mini… - fattoquotidiano : Il sospetto è che Renzi sia pronto a fare a Sergio Mattarella il nome del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio [di… - ItalyMFA : 'Dalle esportazioni alla politica: i progetti chiari portano risultati' così il Min @luigidimaio in una lettera al… - graziellacesari : RT @RaffaeleFerro7: @luigidimaio @riotta Determinatissimi - _SarCaustic : @luigidimaio E bravo Luigi Of Maio. Tè, ministro, e di chi si fa i propri comodi per poi (secondo geniale pensata)… -