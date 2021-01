Lui | proprio lui | Eriksen regala a Conte la semifinale di Coppa Italia | 2-1 al Milan

(Di martedì 26 gennaio 2021) In un derby dove è accaduto di tutto, ma davvero di tutto, non poteva mancare il lieto fine finale per i colori nerazzurri. Are ladiall’Inter è statolui, l’oggetto misterioso di questi mesi. Il danese ha deciso il derby con una punizione strepitosa al 96? minuto. La gara è stata ricca di spunti, dalla rete del vantaggio di Ibrahimovic, allo scontro tra lo svedese e Lukaku, il pareggiodi Lukaku, il rosso a Ibrahimovic nella ripresa, l’infortunio all’arbitro Valeri e l’ingresso di Chiffi in campo e nel finale la rete decisiva di(erano stati dati 10 min. di recupero). Un derby scoppiettante, che, forse, una nuova sfida con la ...

