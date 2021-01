Louisiana (Usa) – Uccisa 15enne in diretta si social media (Di martedì 26 gennaio 2021) Le autorità hanno arrestato quattro teenager di età compresa tra i 12 e i 14 anni. “Tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi attraverso Facebook e Instagram” Orrore in Louisiana, dove una ragazzina di 15 anni è stata Uccisa a coltellate all’interno di un negozio Walmart in Louisiana, il tutto in diretta sui Leggi su periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) Le autorità hanno arrestato quattro teenager di età compresa tra i 12 e i 14 anni. “Tutto il caso si è svolto indavanti a noi attraverso Facebook e Instagram” Orrore in, dove una ragazzina di 15 anni è stataa coltellate all’interno di un negozio Walmart in, il tutto insui

Torrechannelit : Usa – Ragazzina uccisa a coltellate da gruppo di coetanee in Louisiana - PrimaCommunica2 : Usa: in Louisiana un omicidio di adolescenti viene postato sui social. Arrestate 4 ragazzine di 12 e 14 anni - fainformazione : USA: in diretta sui social media ragazzina uccisa a coltellate In negozio Walmart Louisiana. Fermate 4 teenager t… - fainfoesteri : USA: in diretta sui social media ragazzina uccisa a coltellate In negozio Walmart Louisiana. Fermate 4 teenager t… - RADIOBRUNO1 : Orrore in Louisiana: quattro ragazzine arrestate per l'omicidio di una 15enne #USA #Louisiana #omicidio #giovani… -