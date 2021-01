Lotta contro il tempo per la bandiera alle Olimpiadi (Di martedì 26 gennaio 2021) Questa mattina prima di salire al Quirinale per dimettersi, il premier Giuseppe Conte potrebbe firmare all’ultimo istante utile il decreto che restituirà al Coni l’indipendenza dalla politica. Una firma per con- vincere il Cio, che riunisce il suo esecutivo domani, a non sanzionare il nostro Comitato olimpico. Lo scrive il Corriere della sera spiegando che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) Questa mattina prima di salire al Quirinale per dimettersi, il premier Giuseppe Conte potrebbe firmare all’ultimo istante utile il decreto che restituirà al Coni l’indipendenza dalla politica. Una firma per con- vincere il Cio, che riunisce il suo esecutivo domani, a non sanzionare il nostro Comitato olimpico. Lo scrive il Corriere della sera spiegando che L'articolo

carlosibilia : #Ndrangheta 12 arresti tra #Calabria e #Veneto. Operazione eseguita con urgenza per evitare gravi conseguenze. Gra… - gualtierieurope : Una bella giornata a Capitol Hill: con la Presidenza di @JoeBiden e @KamalaHarris può aprirsi una fase positiva per… - carlaruocco1 : NUOVA MAXI OPERAZIONE CONTRO LA 'NDRANGHETA 'BASSO PROFILO' Grazie a chi si adoperando ogni giorno con sacrificio… - StefaniaSalami : RT @alemazzarelli1: Le Civette impossibili (Adelphi) è un libro pieno di storie, di reportage, di racconti. Uno di questi è dedicato a Juri… - Frances38651992 : RT @blurrygomvez: a me non interessa minimamente di TZ, che avevo rivalutato ma non ci metto niente a rifarlo, ne della lotta contro gli al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta contro Il governo italiano ha trovato la sua stampella: la lotta contro Big Pharma Wired Italia Il 29 gennaio, da Roma, l'evento multimediale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sui lasciti solidali

Ad annunciarlo, in un comunicato ufficiale, è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), che per questo, in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, ha organizz ...

Massimo Scarpa muore a soli 46 anni. Sfidò la malattia con la pittura e lo sport

VENEZIA. E’ scomparso a soli 46 anni Massimo Scarpa, veneziano, da tempo residente a Mestre, che per oltre vent’anni ha lottato contro una grave forma di malattia degenerativa ereditaria. Nelle scorse ...

Ad annunciarlo, in un comunicato ufficiale, è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), che per questo, in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, ha organizz ...VENEZIA. E’ scomparso a soli 46 anni Massimo Scarpa, veneziano, da tempo residente a Mestre, che per oltre vent’anni ha lottato contro una grave forma di malattia degenerativa ereditaria. Nelle scorse ...