L' omicidio Rostagno fu ordinato da Francesco Messina Denaro Lo ha stabilito la Cassazione

Leggi su agi

(Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - "disse di aver dato incarico a Vincenzo Virga di eseguire l'di Mauro, e questo particolare non è per nulla incompatibile con la ricostruzione di come operassero gli organi di vertice di 'cosa nostra' nella deliberazione di omicidi eccellenti". Lo scrive la prima sezione penale della, nelle motivazioni della sentenza con cui spiega perché, lo scorso 27 novembre, confermò l'ergastolo per Vincenzo Virga - confermando anche l'assoluzione di Vito Mazzara - per l'di Mauro, il giornalista e sociologo ucciso nel settembre 1988. Ricordando in particolare le dichiarazioni del pentito Vincenzo Sinacori, la Corte afferma che "il fatto che...