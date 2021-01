Lombardia, stanziati oltre 18 milioni per le partite Iva: bonus da 1000 euro per i lavoratori autonomi (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella serata di ieri, 25 gennaio, Regione Lombardia ha approvato un piano di soccorso delle partite Iva su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. Il provvedimento prevede l’ampliamento dei soggetti che potranno beneficiare della misura “Sì! Lombardia – Sostegno Impresa Lombardia“, il pacchetto di ristori messo in campo per aiutare i lavoratori messi in td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella serata di ieri, 25 gennaio, Regioneha approvato un piano di soccorso delleIva su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. Il provvedimento prevede l’ampliamento dei soggetti che potranno beneficiare della misura “Sì!– Sostegno Impresa“, il pacchetto di ristori messo in campo per aiutare imessi in td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

