Lombardia rossa per errore, nuova bagarre al Pirellone. A Fontana regalano un pallottoliere. Lui si difende: «Su di noi solo fake news» (Di martedì 26 gennaio 2021) nuova interruzione dei lavori al Consiglio regionale della Lombardia. Sono volati ancora fischi e grida di contestazione contro la giunta guidata da Attilio Fontana, messo alla sbarra per provare la sua innocenza sulla vicenda della zona rossa in cui la Lombardia è finita per una settimana per errore, a causa di calcoli sbagliati sul contagio da Coronavirus in Regione. Cinque consiglieri di minoranza (Pietro Bussolati del Partito democratico, Dario Violi, Simone Verni, Nicola Di Marco e Massimo De Rosa del Movimento 5 Stelle,) sono stati censurati ed espulsi dal presidente Alessandro Fermi. Le opposizioni, tranne la consigliera di Italia viva Patrizia Baffi, hanno abbandonato l’Aula del Pirellone. Ansa/Matteo Corner La protesta delle opposizioni in aula consiliare ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021)interruzione dei lavori al Consiglio regionale della. Sono volati ancora fischi e grida di contestazione contro la giunta guidata da Attilio, messo alla sbarra per provare la sua innocenza sulla vicenda della zonain cui laè finita per una settimana per, a causa di calcoli sbagliati sul contagio da Coronavirus in Regione. Cinque consiglieri di minoranza (Pietro Bussolati del Partito democratico, Dario Violi, Simone Verni, Nicola Di Marco e Massimo De Rosa del Movimento 5 Stelle,) sono stati censurati ed espulsi dal presidente Alessandro Fermi. Le opposizioni, tranne la consigliera di Italia viva Patrizia Baffi, hanno abbandonato l’Aula del. Ansa/Matteo Corner La protesta delle opposizioni in aula consiliare ...

Quello di oggi, 26 gennaio, è stato un consiglio regionale molto movimentato. "Mi scuserete se non riuscirò a mantenere la consueta pacatezza, ma davvero la misura è colma e la mancanza di rispetto ve ...

Le tensioni durante il consiglio regionale della Lombardia

Bagarre in Aula, i lavori sono stati sospesi dopo le proteste in seguito alle comunicazioni del governatore Fontana sulla zona rossa ...

Bagarre in Aula, i lavori sono stati sospesi dopo le proteste in seguito alle comunicazioni del governatore Fontana sulla zona rossa ...