Lombardia rossa “per errore”, ancora caos alla ripresa del consiglio regionale: cinque consiglieri M5s Pd espulsi. La minoranza abbandona l’Aula (Di martedì 26 gennaio 2021) Sei espulsi e consiglio sospeso. È l’epilogo del consiglio regionale lombardo che si è svolto martedì 26 gennaio e che aveva come tema centrale l'”errore” della zona rossa. Dopo la bagarre mattutina, finita con l’espulsione di Michele Usuelli, Attilio Fontana e Letizia Moratti non si sono presentati in Aula per la ripresa dei lavori pomeridiana. Un’assenza che ha scatenato le ire dell’opposizione che chiedeva risposte e trasparenza sui dati. Tanto da arrivare a una nuova espulsione di cinque consiglieri, Bussolati del Pd e i 5 Stelle, Violi, Verni, Di Marco e De Rosa. “Speravamo che Fontana ci desse risposte su questo grande pasticcio che ha portato questa settimana ai nostri concittadini, ma così non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Seisospeso. È l’epilogo dellombardo che si è svolto martedì 26 gennaio e che aveva come tema centrale l'”” della zona. Dopo la bagarre mattutina, finita con l’one di Michele Usuelli, Attilio Fontana e Letizia Moratti non si sono presentati in Aula per ladei lavori pomeridiana. Un’assenza che ha scatenato le ire dell’opposizione che chiedeva risposte e trasparenza sui dati. Tanto da arrivare a una nuovaone di, Bussolati del Pd e i 5 Stelle, Violi, Verni, Di Marco e De Rosa. “Speravamo che Fontana ci desse risposte su questo grande pasticcio che ha portato questa settimana ai nostri concittadini, ma così non ...

Il gruppo regionale del Partito Democratico ha abbandonato questo pomeriggio l’aula insieme alle altre forze di opposizione dopo che alcuni consiglieri, tra cui il dem Pietro Bussolati, erano stati es ...

I capigruppo al Pirellone: “Gli errori e le menzogne dell’esecutivo hanno danneggiato milioni di lombardi. Su istituzione zona rossa sia fatta chiarezza sulle responsabilità” LOMBARDIA “Una mozione ur ...

