Lombardia, il racconto del consigliere Usuelli dopo la protesta in Aula: "Leghisti mi hanno dato monetine quando mi sono inginocchiato" (Di martedì 26 gennaio 2021) "Ho scelto una tecnica di lotta nonviolenta per rivolgermi a chi ha il potere di cambiare le cose e a chi ha il potere di dare trasparenza perché questa situazione dei dati sbagliati è ridicola e indegna". Il consigliere regionale di +Europa-Radicali, Michele Usuelli, ha commentato così il suo gesto di inginocchiarsi di fronte al presidente Fontana e alla vicepresidente Moratti. Usuelli ha poi raccontato di non aver ricevuto nessuna risposta diretta dalla Giunta mentre "alcuni consiglieri Leghisti si sono avvicinati a darmi delle monetine". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

rimasto più di 15 minuti in ginocchio, fino all'intervento della Digos. In questo video il racconto dello stesso Usuelli dopo essere stato allontanato dall'Aula.

