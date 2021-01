Lo Stato contro Fritz Bauer: la storia vera che ha ispirato il film (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo Stato contro Fritz Bauer è un thriller politico tedesco basato su eventi realmente accaduti al termine della Seconda Guerra Mondiale. Lo Stato contro Fritz Bauer è un film del 2015 diretto da Lars Kraume basato su una storia vera: quella di un ebreo tedesco che lavora come procuratore generale in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale e delle angherie che è Stato costretto ad affrontare mentre era impegnato a rintracciare ex funzionari nazisti. Basato su persone ed eventi reali, questa storia parla di Fritz Bauer, un ebreo tedesco che presta servizio come procuratore generale nella Germania occidentale nel 1957. Parte del suo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) Loè un thriller politico tedesco basato su eventi realmente accaduti al termine della Seconda Guerra Mondiale. Loè undel 2015 diretto da Lars Kraume basato su una: quella di un ebreo tedesco che lavora come procuratore generale in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale e delle angherie che ècostretto ad affrontare mentre era impegnato a rintracciare ex funzionari nazisti. Basato su persone ed eventi reali, questaparla di, un ebreo tedesco che presta servizio come procuratore generale nella Germania occidentale nel 1957. Parte del suo ...

