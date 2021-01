Lo scenario dell' Ue sul contagio da Covid | Tre Regioni italiane a rischio ' rosso scuro'

(Di martedì 26 gennaio 2021) Un quadro generale in continua evoluzione. Nelloillustrato dall'Unione europea, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna rischiano di essere in fascia

«Troppa calca davanti alle scuole e vigili urbani in difficoltà nel contenerla. Se si continua così, verranno di nuovo chiuse». Questo l'avvertimento, via social, ...Un quadro generale in continua evoluzione. Nello scenario illustrato dall'Unione europea, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna rischiano di essere in fascia rosso scuro ...