Llorente-Udinese | l’arrivo a Villa Stuart per le visite Il video

L'attaccante basco Fernando Llorente arrivato a Roma, si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con l'Udinese, così come vi avevamo anticipato già nella giornata di ieri. Intercettato dai giornalisti nel giorno del suo addio al Napoli ha risposto in modo secco alle domande: "Si, sono felice della nuova avventura all'Udinese. Cosa non ha funzionato a Napoli? Non ne parlo".

Il Napoli ha concretizzato due cessioni nell'ultima settimana di mercato. Fernando Lllorente è già un attaccante dell'Udinese. Lo spagnolo si è sottoposto questa mattina alle visite mediche e si mette ...

26/01/2021 - Dopo la cessione di Milik, il Napoli continua a sfoltire l'organico. E' fatta per il passaggio dell'attaccante Fernando Llorente all'Udinese. Questa mattina lo spagnolo ha effettuato le v ...

