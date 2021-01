LIVE Virtus Bologna-Buducnost 87-65, EuroCup basket in DIRETTA: le V Nere dominano i montenegrini, trascinate da Belinelli (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport! FINISCE QUI: terza vittoria in tre partite di questa fase di EuroCup per la Virtus, che si impone sul Buducnost 87-65. 87-67 Belineeeeeeeli, con il canestro che chiude tutto. 85-65 Teodosic con un canestro da due. 81-63 Della Valle per il Buducnost: tripla che brucia la retina. 81-60 Tripla di Belinelli che risponde ai due liberi di Cobbs. 78-58 Venti punti di distanza fra le squadre a meno di tre minuti dalla fine. 77-56 Hunter, non smette di andare a referto: si procura due liberi e li trasforma. 75-56 Hunter con la bomba, Popovic fa altrettanto: pioggia di triple. 72-53 ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport! FINISCE QUI: terza vittoria in tre partite di questa fase diper la, che si impone sul87-65. 87-67 Belineeeeeeeli, con il canestro che chiude tutto. 85-65 Teodosic con un canestro da due. 81-63 Della Valle per il: tripla che brucia la retina. 81-60 Tripla diche risponde ai due liberi di Cobbs. 78-58 Venti punti di distanza fra le squadre a meno di tre minuti dalla fine. 77-56 Hunter, non smette di andare a referto: si procura due liberi e li trasforma. 75-56 Hunter con la bomba, Popovic fa altrettanto: pioggia di triple. 72-53 ...

