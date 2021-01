LIVE Virtus Bologna-Buducnost 19-8, EuroCup basket in DIRETTA: partenza a razzo dei bolognesi, trascinati da Weems (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-13 Tessitori si iscrive al match con i primi due punti della sua partita, dall’altra parte invece Apic fa 1/2 ai liberi. 21-12 Cobbs accorcia ancora le distanze per gli ospiti, col 2/2 dalla lunetta. 21-10 Popovic col piazzato dall’interno dell’area: è canestro. 21-8 Ricci fa 2/2 in lunetta. 19-8 Bo-bo-bang: Marcooooooo Belinelli, da tre…a segno! 16-8 Belinelli fa 1/2 ai liberi. Timeout Buducnost a cinque minuti dalla fine del primo quarto. 15-8 Ricci: manda a +7 i bolognesi. 13-8 Weeeeeeeems da tre: canestro. Scatenato il giocatore della Virtus! 10-8 Weems torna a far allungare i suoi. 8-8 Ejim, col gioco da tre punti: pareggio dei montenegrini. 8-5 Botta e risposta sull’asse Belinelli (piazzato da due) – Della Valle (due liberi a bersaglio ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-13 Tessitori si iscrive al match con i primi due punti della sua partita, dall’altra parte invece Apic fa 1/2 ai liberi. 21-12 Cobbs accorcia ancora le distanze per gli ospiti, col 2/2 dalla lunetta. 21-10 Popovic col piazzato dall’interno dell’area: è canestro. 21-8 Ricci fa 2/2 in lunetta. 19-8 Bo-bo-bang: Marcooooooo Belinelli, da tre…a segno! 16-8 Belinelli fa 1/2 ai liberi. Timeouta cinque minuti dalla fine del primo quarto. 15-8 Ricci: manda a +7 i. 13-8 Weeeeeeeems da tre: canestro. Scatenato il giocatore della! 10-8torna a far allungare i suoi. 8-8 Ejim, col gioco da tre punti: pareggio dei montenegrini. 8-5 Botta e risposta sull’asse Belinelli (piazzato da due) – Della Valle (due liberi a bersaglio ...

