LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Schwarz profeta in patria, Feller spreca tutto. Ottavo Moelgg (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40: Serata molto importante per due classifiche: quella generale dove Pinturault guadagna ulteriormente sugli inseguitori e mette quasi al sicuro la vittoria finale e quella di Slalom con Schwarz che prende il largo in testa e mette una seria ipoteca sulla coppetta 21.39: Marco Schwarz completa la rimonta e vince, primo in stagione, il suo secondo Slalom dopo il trionfo di Adelboden. Due francesi sul podio: Noel secondo e Pinturault ancora terzo 21.37: INCREDIBILE!!! Alla seconda porta Feller esce di scena e vince Schwarz 21.36: Quanta fatica per il norvegese Foss-Solevaag che non ha mai trovato il ritmo giusto ed è quarto a 1?09 dalla testa. Vincerà un austriaco perchè ora tocca a Schwarz, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40: Serata molto importante per due classifiche: quella generale dove Pinturault guadagna ulteriormente sugli inseguitori e mette quasi al sicuro la vittoria finale e quella diconche prende il largo in testa e mette una seria ipoteca sulla coppetta 21.39: Marcocompleta la rimonta e vince, primo in stagione, il suo secondodopo il trionfo di Adelboden. Due francesi sul podio: Noel secondo e Pinturault ancora terzo 21.37: INCREDIBILE!!! Alla seconda portaesce di scena e vince21.36: Quanta fatica per il norvegese Foss-Solevaag che non ha mai trovato il ritmo giusto ed è quarto a 1?09 dalla testa. Vincerà un austriaco perchè ora tocca a, ...

