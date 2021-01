LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Gross alle spalle di Kristoffersen, rimonta possibile. Attesa per Moelgg (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14: All’intermedio Rochat ha 42 centesimi di ritardo 21.13: Errore gravissimo per lo sloveno Hadalin che chiude al 12mo posto con 2?81 di ritardo 21.13: Hadalin all’intermedio ha un ritardo di 2 decimi 21.12: Primo posto per lo svizzero Meillard con 2 centesimi di vantaggio su Kristoffersen. Nuovo leader. Ora Hadalin 21.10: Non si ferma il cronometro ma Meillard dovrebbe andare in testa 21.09: Meillard all’intermedio ha un vantaggio di 62 centesimi 21.08: Kristoffersen, Haugan, Gross ai primi tre posti dopo le prime 15 discese. Ora Meillard 21.06: Resta davanti a Gross per 3 centesimi: ritardo di 33 centesimi dal compagno di squadra, è secondo 21.06: All’intermedio Haugan ha un vantaggio di 17 centesimi 21.05: Esce subito lo statunitense ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.14: All’intermedio Rochat ha 42 centesimi di ritardo 21.13: Errore gravissimo per lo sloveno Hadalin che chiude al 12mo posto con 2?81 di ritardo 21.13: Hadalin all’intermedio ha un ritardo di 2 decimi 21.12: Primo posto per lo svizzero Meillard con 2 centesimi di vantaggio su. Nuovo leader. Ora Hadalin 21.10: Non si ferma il cronometro ma Meillard dovrebbe andare in testa 21.09: Meillard all’intermedio ha un vantaggio di 62 centesimi 21.08:, Haugan,ai primi tre posti dopo le prime 15 discese. Ora Meillard 21.06: Resta davanti aper 3 centesimi: ritardo di 33 centesimi dal compagno di squadra, è secondo 21.06: All’intermedio Haugan ha un vantaggio di 17 centesimi 21.05: Esce subito lo statunitense ...

Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45 per l… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45 per l… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Alex Vinatzer cerca il riscatto. Quanti pretendenti per il successo! - Tizio_Original : RT @Eurosport_IT: Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45 per l… - Eurosport_IT : Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45… -