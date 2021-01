LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Feller davanti a tutti sulla Planai! Vinatzer non si rialza: lontanissimo (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14: All’intermedio 64 centesimi di ritardo per Zubcic 18.10: E’ in confusione totale dal punto di vista mentale Alex Vinatzer. E’ 13mo a 3?05 e farà anche fatica a qualificarsi 18.10: Non bene Vinatzer in alto: 1?08 di ritardo all’intermedio 18.09: Qualche problema nel finale per Pinturault che comunque accumula 1?79 di ritardo ed è settimo. Ora Vinatzer: situazione complicata per l’azzurro 18.08: Pinturault all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi, niente male 18.07: Vola Michael Matt! Bravissimo l’austriaco che riesce a limitare i danni nel finale e chiude con 67 centesimi di ritardo, morbido e preciso. Ora Pinturault 18.07: Matt all’intermedio ha un ritardo solo di 3 decimi 18.05: Ormai è difficilissimo fare il tempo, sempre più visibile il ghiaccio ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.14: All’intermedio 64 centesimi di ritardo per Zubcic 18.10: E’ in confusione totale dal punto di vista mentale Alex. E’ 13mo a 3?05 e farà anche fatica a qualificarsi 18.10: Non benein alto: 1?08 di ritardo all’intermedio 18.09: Qualche problema nel finale per Pinturault che comunque accumula 1?79 di ritardo ed è settimo. Ora: situazione complicata per l’azzurro 18.08: Pinturault all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi, niente male 18.07: Vola Michael Matt! Bravissimo l’austriaco che riesce a limitare i danni nel finale e chiude con 67 centesimi di ritardo, morbido e preciso. Ora Pinturault 18.07: Matt all’intermedio ha un ritardo solo di 3 decimi 18.05: Ormai è difficilissimo fare il tempo, sempre più visibile il ghiaccio ...

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile #Schladming 2021 #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: podio prezioso per Marta Bassino! La classifica di gigante - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Alex Vinatzer vuole rinascere sulla Planai - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz in DIRETTA: si riparte Marta Bassino può rimontare! - #alpino #Gigante… - gianmilan76 : Ore 13.20 LIVE 2a manche #Kronplatz con la socia @camialf00 #Sci #Fisalpine #EurosportSCI -