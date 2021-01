LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: si riparte, Marta Bassino può rimontare! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A Kronplatz 13.12 Per l’Italia oggi è difficile vincere, perché Michelle Gisin sta sciando davvero forte. La svizzera si è messa in testa di vincere la Coppa del Mondo generale e sta realmente insidiando una Petra Vlhova che pare iniziare ad accusare la stanchezza di una stagione logorante. Il podio resta però assolutamente alla portata per le azzurre. Federica Brignone è terza, ma anche Marta Bassino può assolutamente riuscirci: in fondo la piemontese è staccata appena 42 centesimi dal podio virtuale. Se scia come sa, può recuperarli con gli interessi… 13.09 La svizzera Michelle Gisin è la grande favorita per la vittoria odierna. E’ in ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A13.12 Per l’Italia oggi è difficile vincere, perché Michelle Gisin sta sciando davvero forte. La svizzera si è messa in testa di vincere la Coppa del Mondo generale e sta realmente insidiando una Petra Vlhova che pare iniziare ad accusare la stanchezza di una stagione logorante. Il podio resta però assolutamente alla portata per le azzurre. Federica Brignone è terza, ma anchepuò assolutamente riuscirci: in fondo la piemontese è staccata appena 42 centesimi dal podio virtuale. Se scia come sa, può recuperarli con gli interessi… 13.09 La svizzera Michelle Gisin è la grande favorita per la vittoria odierna. E’ in ...

