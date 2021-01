LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: podio prezioso per Marta Bassino! La classifica di gigante (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA SECONDA MANCHE LA classifica DI COPPA DEL MONDO DI SCI alpino LE DICHIARAZIONI DI Marta BASSINO: “CI TENEVO MOLTO, ARRIVO PRONTA AI MONDIALI” LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A Kronplatz 14.31 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.30 La classifica generale vede invece davanti Petra Vlhova con 883 punti, 100 in più di Gisin, che oggi ha sciupato un’occasione colossale. Terza Gut-Behrami a 747, quarta Bassino a 715, quinta Goggia a 690. 14.29 Marta Bassino resta saldamente in vetta alla classifica di Coppa del Mondo di ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA SECONDA MANCHE LADI COPPA DEL MONDO DI SCILE DICHIARAZIONI DIBASSINO: “CI TENEVO MOLTO, ARRIVO PRONTA AI MONDIALI” LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A14.31 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.30 Lagenerale vede invece davanti Petra Vlhova con 883 punti, 100 in più di Gisin, che oggi ha sciupato un’occasione colossale. Terza Gut-Behrami a 747, quarta Bassino a 715, quinta Goggia a 690. 14.29Bassino resta saldamente in vetta alladi Coppa del Mondo di ...

