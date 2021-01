LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz in DIRETTA | Gisin guida a metà gara | Brignone terza Bassino | si può fare!

(Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 La startlist della prima manche deldi11.04 Purtroppo i secondi sono tre. Elena Curtoni è 15ma a 3?06. 11.02 La norvegese Mowinckel è ultima a 3?73. Tocca a Elena Curtoni. La visibilità è migliorata, ma la pista è molto rovinata nella parte bassa. Un buon risultato sarebbe stare sotto i 2 secondi di distacco da. 11.00 Dopo le prime 15 atlete è al comando la svizzera Michellecon 0.56 sull’americana Mikaela Shiffrin e 0.67 su Federica. Ottima quarta l’elvetica Lara Gut-Behrami a 0.68, seguono Worley a 0.78 e Hrovat a 0.87. Martaè settima a 1?09, ma il podio resta alla ...

Diretta gigante Plan de Corones streaming video Rai oggi martedì 26 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile.OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile! La prima manche del gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo ...