LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: Bassino al comando, ma basterà? (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A Kronplatz 14.13 Hrovat è seconda a mezzo secondo da Marta Bassino, che recupera una posizione. Per il podio non è assolutamente facile. Ne mancano cinque. E’ il turno della francese Worley, parte con 0.31 su Bassino. 14.11 Marta Bassino al comando con 0.64 di vantaggio su Sofia Goggia, dunque ha perso 11 centesimi nei confronti della bergamasca. Oggi non è stata la solita Bassino, ha faticato sul muro, non aveva il consueto controllo sugli sci. Ora parte la slovena Hrovat con 0.22 sull’azzurra. 14.09 Sofia Goggia guadagna un’altra posizione. La svedese Hector perde gradualmente ad ogni ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A14.13 Hrovat è seconda a mezzo secondo da Marta, che recupera una posizione. Per il podio non è assolutamente facile. Ne mancano cinque. E’ il turno della francese Worley, parte con 0.31 su. 14.11 Martaalcon 0.64 di vantaggio su Sofia Goggia, dunque ha perso 11 centesimi nei confronti della bergamasca. Oggi non è stata la solita, ha faticato sul muro, non aveva il consueto controllo sugli sci. Ora parte la slovena Hrovat con 0.22 sull’azzurra. 14.09 Sofia Goggia guadagna un’altra posizione. La svedese Hector perde gradualmente ad ogni ...

