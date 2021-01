LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 90-79, Eurolega basket in DIRETTA: il pokerissimo è servito! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.34 Quinta vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano, che dà seguito a un gennaio davvero magico sconfiggendo l’Olympiacos per 90-79. L’MVP del match è Kevin Punter, autore di ben 27 punti. Bene anche Malcolm Delaney (16 punti), mentre per i greci da sottolineare la prova di Sasha Vezenkov, che chiude in doppia doppia con 18 punti e 10 rimbalzi. FINALE: Olimpia Milano-Olympiacos 90-79 90-79 Punter realizza il libero, parità negli scontri diretti. Fallo tecnico chiamato a Bartzokas. 89-79 Tripla di Punter. 11” alla fine, Bartzokas chiama timeout perché vuole quantomeno preservare il vantaggio negli scontri diretti. 86-79 L’ACCELERAZIONE DI PUNTEEEER! Massimo in stagione per lui, Milano la ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.34 Quinta vittoria consecutiva per l’, che dà seguito a un gennaio davvero magico sconfiggendo l’per 90-79. L’MVP del match è Kevin Punter, autore di ben 27 punti. Bene anche Malcolm Delaney (16 punti), mentre per i greci da sottolineare la prova di Sasha Vezenkov, che chiude in doppia doppia con 18 punti e 10 rimbalzi. FINALE:90-79 90-79 Punter realizza il libero, parità negli scontri diretti. Fallo tecnico chiamato a Bartzokas. 89-79 Tripla di Punter. 11” alla fine, Bartzokas chiama timeout perché vuole quantomeno preservare il vantaggio negli scontri diretti. 86-79 L’ACCELERAZIONE DI PUNTEEEER! Massimo in stagione per lui,la ...

