LIVE – Olimpia Milano-Olympiacos 84-79, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 26 gennaio 2021) L’AX Armani Exchange Milano ospita l’Olympiacos nel 22° turno di regular season di Eurolega 2020/2021. I meneghini stanno giocando un’ottima pallacanestro e proveranno a dar seguito ai propri risultati nella sfida contro i greci che inseguono a loro volta un posto nei playoff. Martedì 26 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Olympiacos 84-79 38? Replica di Delaney al rientro (84-79) 38? Time-out chiamato da Messina 38? Vezenkov mette la fiammata dall’angolo e l’Olympiacos è a -2 (81-79) 36? +10 Olimpia ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) L’AX Armani Exchangeospita l’nel 22° turno di regular season di. I meneghini stanno giocando un’ottima pallacanestro e proveranno a dar seguito ai propri risultati nella sfida contro i greci che inseguono a loro volta un posto nei playoff. Martedì 26 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA84-79 38? Replica di Delaney al rientro (84-79) 38? Time-out chiamato da Messina 38? Vezenkov mette la fiammata dall’angolo e l’è a -2 (81-79) 36? +10...

