LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 77-67, Eurolega basket in DIRETTA: allungo lombardo nell’ultimo quarto (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-79 Tripla anche per Vezenkov. Un indomito Olympiacos di nuovo a -2, timeout Messina. 81-76 Sloukas a segno con la tripla. I greci tornano sul -5. 81-73 Jean-Charles risponde immediatamente. 81-71 Hines trova un canestro incredibile! 79-71 1/2 di Harrison ai liberi. 79-70 Punter attacca e segna con l’appoggio al vetro. 77-70 Jean Charles completa il gioco da tre punti. 77-69 Rimbalzo offensivo di Harrison, Jean-Charles si arresta e segna subendo il fallo. Timeout Olympiacos. 77-67 PUNTER DA SETTE METRI! Milano si riprende la doppia cifra di vantaggio! 74-67 Hines assiste, LeDay schiaccia! 72-67 2/2 ai liberi anche per Moraschini. 70-67 2/2 di Punter in lunetta. 68-67 Harrison in zingarata alza la parabola e trova la retina. 68-65 Tarczewski riceve da Punter e ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-79 Tripla anche per Vezenkov. Un indomitodi nuovo a -2, timeout Messina. 81-76 Sloukas a segno con la tripla. I greci tornano sul -5. 81-73 Jean-Charles risponde immediatamente. 81-71 Hines trova un canestro incredibile! 79-71 1/2 di Harrison ai liberi. 79-70 Punter attacca e segna con l’appoggio al vetro. 77-70 Jean Charles completa il gioco da tre punti. 77-69 Rimbalzo offensivo di Harrison, Jean-Charles si arresta e segna subendo il fallo. Timeout. 77-67 PUNTER DA SETTE METRI!si riprende la doppia cifra di vantaggio! 74-67 Hines assiste, LeDay schiaccia! 72-67 2/2 ai liberi anche per Moraschini. 70-67 2/2 di Punter in lunetta. 68-67 Harrison in zingarata alza la parabola e trova la retina. 68-65 Tarczewski riceve da Punter e ...

