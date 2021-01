LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 58-48, Eurolega basket in DIRETTA: meneghini in doppia cifra di vantaggio (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-57 2/2 di Sloukas ai liberi. Olympiacos a un solo possesso di distanza. 60-55 Il pressing di Milano non funziona, Sloukas ha spazio per la tripla. 60-52 2/2 in lunetta per Delaney. 58-52 Altra tripla per l’Olympiacos: a mandarla a bersaglio è Vezenkov. 58-49 1/2 di Jenkins ai liberi. 58-48 L’ACUTO DI DATOME! Nuovamente doppia cifra di vantaggio per l’Olimpia. 55-48 LeDay trova la retina. 53-48 Tripla di Printezis. 53-45 Risposta immediata di Hines, nuovo +8. 51-45 Jenkins firma il -6. 51-43 Altra tripla greca, stavolta firmata Jenkins. 51-40 Gioco da tre punti di Punter! 48-40 Tripla di Sloukas. 48-37 3/3 in lunetta per Delaney. 45-37 1/2 ai liberi per Punter. 44-37 Tripla di Vezenkov ad ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-57 2/2 di Sloukas ai liberi.a un solo possesso di distanza. 60-55 Il pressing dinon funziona, Sloukas ha spazio per la tripla. 60-52 2/2 in lunetta per Delaney. 58-52 Altra tripla per l’: a mandarla a bersaglio è Vezenkov. 58-49 1/2 di Jenkins ai liberi. 58-48 L’ACUTO DI DATOME! Nuovamentediper l’. 55-48 LeDay trova la retina. 53-48 Tripla di Printezis. 53-45 Risposta immediata di Hines, nuovo +8. 51-45 Jenkins firma il -6. 51-43 Altra tripla greca, stavolta firmata Jenkins. 51-40 Gioco da tre punti di Punter! 48-40 Tripla di Sloukas. 48-37 3/3 in lunetta per Delaney. 45-37 1/2 ai liberi per Punter. 44-37 Tripla di Vezenkov ad ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos Eurolega basket in DIRETTA: tutto pronto al Mediolanum Forum - #Olimpia #Milano-Oly… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos Eurolega basket in DIRETTA: vincere per continuare a volare - #Olimpia #Milano-Olym… - AMenego11 : RT @ellesolaini: Stasera altra gara “pivotal” per l’Olimpia in @EuroLeague!!! Tutto LIVE dalle 20.35 su #Eurosport2 e sul #Player di @Euros… - ellesolaini : Stasera altra gara “pivotal” per l’Olimpia in @EuroLeague!!! Tutto LIVE dalle 20.35 su #Eurosport2 e sul #Player di… - fabiocavagnera : GAME DAY Il giorno di Olimpia Milano-Olympiacos. Tornano 'in dubbio' Shavon Shields e Michael Roll -