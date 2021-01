LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 44-34, Eurolega basket in DIRETTA: dieci punti di vantaggio all’intervallo (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO: Olimpia Milano-Olympiacos 44-34 44-34 Bomba di Sloukas. 0-8 di parziale. 44-31 Si iscrive al match anche Jean-Charles. 44-29 McKissic dall’arco spezza il parziale milanese. 44-26 2/2 ai liberi anche per Delaney. 42-26 2/2 in lunetta per Datome. 40-26 LA BOMBA DI PUNTER! Milano in fuga, +14! 37-26 Gioco da tre punti per Harrison. 37-23 2/2 anche per Delaney. 35-23 2/2 di Punter in lunetta. 33-23 Punter riporta i lombardi in doppia cifra di vantaggio. 31-23 Assist di Hassan, segna McKissic. 31-21 Hines si muove con la solita maestria e firma il +10. 29-21 Micov si libera in area e, imbeccato da Moraschini, va a segno col layup. 27-21 Harrison a bersaglio col piazzato. 27-19 IL CHACHO ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO:44-34 44-34 Bomba di Sloukas. 0-8 di parziale. 44-31 Si iscrive al match anche Jean-Charles. 44-29 McKissic dall’arco spezza il parziale milanese. 44-26 2/2 ai liberi anche per Delaney. 42-26 2/2 in lunetta per Datome. 40-26 LA BOMBA DI PUNTER!in fuga, +14! 37-26 Gioco da treper Harrison. 37-23 2/2 anche per Delaney. 35-23 2/2 di Punter in lunetta. 33-23 Punter riporta i lombardi in doppia cifra di. 31-23 Assist di Hassan, segna McKissic. 31-21 Hines si muove con la solita maestria e firma il +10. 29-21 Micov si libera in area e, imbeccato da Moraschini, va a segno col layup. 27-21 Harrison a bersaglio col piazzato. 27-19 IL CHACHO ...

