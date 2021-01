LIVE Milan-Inter 1-1, Coppa Italia in DIRETTA: Vidal sfiora la rete del vantaggio! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90? Fuori Brozovic e dentro Eriksen nell’Inter. 88? Vidal prova il tiro, pallone fuori. 86? Fuori Leao e Saelemaekers, dentro Castillejo e Krunic nel Milan. 84? Hakimi prova il tiro, para Tatarusanu. 82? Si prevede un corposo recupero. 80? Valeri non riesce a finire la partita, entra il quarto uomo Chiffi. 78? Problema fisico per l’arbitro, si riscalda il quarto uomo. 76? Milan in completa in difficoltà dopo essere rimasto in 10 uomini. 74? Gooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuu, traversa rete per il forte attaccante belga, Milan-Inter 1-1. 72? Rigore per l’Inter, Barella sterza in aria di rigore ma Leao lo tocca in scivolata. 70? Fuori Perisic e dentro Lautaro Martinez per ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? Fuori Brozovic e dentro Eriksen nell’. 88?prova il tiro, pallone fuori. 86? Fuori Leao e Saelemaekers, dentro Castillejo e Krunic nel. 84? Hakimi prova il tiro, para Tatarusanu. 82? Si prevede un corposo recupero. 80? Valeri non riesce a finire la partita, entra il quarto uomo Chiffi. 78? Problema fisico per l’arbitro, si riscalda il quarto uomo. 76?in completa in difficoltà dopo essere rimasto in 10 uomini. 74? Gooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuu, traversaper il forte attaccante belga,1-1. 72? Rigore per l’, Barella sterza in aria di rigore ma Leao lo tocca in scivolata. 70? Fuori Perisic e dentro Lautaro Martinez per ...

