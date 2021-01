LIVE Milan-Inter 1-0, Coppa Italia in DIRETTA: Tatarusanu salva su Sanchez! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Massimo sforzo dell’Inter per arrivare al pari. 56? Tomori salva su Lukaku che a colpo sicuro trova la scivolata del centrale rossonero. 54? Si cominciano a scaldare i giocatori delle due panchine. 52? Giallo per Brozovic che compie un fallo tattico su Leao. 50? Tatarusanu salva su Sanchez ancora una volta con un colpo di testa. 48? Fuori Darmian e dentro Hakimi per l’Inter. 46? Inizia la ripresa! 21.40 Finisce un primo tempo da vero derby, Ibrahimovic sblocca, Lukaku spreca e nel finale entrambi i calciatori vanno allo scontro fisico, partita viva. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Milan-Inter 1-0. 45? Brozovic al volo sfiora il pareggio. 43? Rissa in campo tra ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Massimo sforzo dell’per arrivare al pari. 56? Tomorisu Lukaku che a colpo sicuro trova la scivolata del centrale rossonero. 54? Si cominciano a scaldare i giocatori delle due panchine. 52? Giallo per Brozovic che compie un fallo tattico su Leao. 50?su Sanchez ancora una volta con un colpo di testa. 48? Fuori Darmian e dentro Hakimi per l’. 46? Inizia la ripresa! 21.40 Finisce un primo tempo da vero derby, Ibrahimovic sblocca, Lukaku spreca e nel finale entrambi i calciatori vanno allo scontro fisico, partita viva. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo,1-0. 45? Brozovic al volo sfiora il pareggio. 43? Rissa in campo tra ...

juventusfc : ?? @2DaniLuiz: «Le partite con Milan e Barcellona sono due ottimi punti di riferimento a livello di prestazione, gio… - alessioannis : RT @passione_inter: | 59' - ESPULSO IBRAHIMOVIC Lo svedese lascia il Milan in dieci uomini per doppia ammonizione #InterMilan 0-1 #COPPAI… - calciomercatoit : ?? #CoppaItalia #Ibrahimovic lascia il #Milan in 10 uomini #InterMilan 0-1 LIVE - passione_inter : | 59' - ESPULSO IBRAHIMOVIC Lo svedese lascia il Milan in dieci uomini per doppia ammonizione #InterMilan 0-1 #COPPAITALIA LIVE - fringuello : RT @AStramezzi: 64mila iscritti al Comitato TerapiaDomiciliareCovid19 La diretta di oggi, se non state guardando Milan-Inter, come aperiti… -