LIVE Milan-Inter 1-0, Coppa Italia in DIRETTA: rosso per Ibrahimovic! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Fuori Perisic e dentro Lautaro Martinez per l’Inter. 68? Colpo di testa di Perisic che non trova la posizione da ottima posizione. 66? Punizione di Kolarov che finisce sul muro. 64? Inter completamente in attacco, Hakimi costantemente sulla linea degli attaccanti. 62? Entra Rebic e fuori Brahim Diaz per il Milan. 60? rosso per Ibrahimovic, ammonito l’attaccante svedese si fa buttare fuori per un fallo tattico. 58? Massimo sforzo dell’Inter per arrivare al pari. 56? Tomori salva su Lukaku che a colpo sicuro trova la scivolata del centrale rossonero. 54? Si cominciano a scaldare i giocatori delle due panchine. 52? Giallo per Brozovic che compie un fallo tattico su Leao. 50? Tatarusanu salva su Sanchez ancora ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Fuori Perisic e dentro Lautaro Martinez per l’. 68? Colpo di testa di Perisic che non trova la posizione da ottima posizione. 66? Punizione di Kolarov che finisce sul muro. 64?completamente in attacco, Hakimi costantemente sulla linea degli attaccanti. 62? Entra Rebic e fuori Brahim Diaz per il. 60?per Ibrahimovic, ammonito l’attaccante svedese si fa buttare fuori per un fallo tattico. 58? Massimo sforzo dell’per arrivare al pari. 56? Tomori salva su Lukaku che a colpo sicuro trova la scivolata del centralenero. 54? Si cominciano a scaldare i giocatori delle due panchine. 52? Giallo per Brozovic che compie un fallo tattico su Leao. 50? Tatarusanu salva su Sanchez ancora ...

juventusfc : ?? @2DaniLuiz: «Le partite con Milan e Barcellona sono due ottimi punti di riferimento a livello di prestazione, gio… - UgoBaroni : RT @SkySport: Inter-Milan 0-1 all'intervallo. Segui qui il secondo tempo LIVE del quarto di Coppa Italia - milansette : LIVE MN - Coppa Italia, Inter-Milan (0-1) - Espulso Ibra - alessioannis : RT @passione_inter: | 59' - ESPULSO IBRAHIMOVIC Lo svedese lascia il Milan in dieci uomini per doppia ammonizione #InterMilan 0-1 #COPPAI… - calciomercatoit : ?? #CoppaItalia #Ibrahimovic lascia il #Milan in 10 uomini #InterMilan 0-1 LIVE -