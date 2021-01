LIVE Milan-Inter 1-0, Coppa Italia in DIRETTA: Ibrahimovic sblocca la partita! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Spinge l’Inter che vuole arrivare al pareggio. 35? Sanchez di testa trova il secondo palo, ma Tomori riesce a sventare sulla linea. 33? L’Inter prova a reagire, ma botta morale della rete si fa sentire. 31? Goooooooooooooooooool, Ibrahimovicccccccccccccccccc, il campione svedese trova il secondo palo con un tiro preciso e forte, Milan-Inter 1-0. 29? Colpo di testa di Romagnoli, para Handanovic. 27? Perisic punta e va al tiro, para Tatarusanu. 25? Lukaku si gira e prova il tiro sul secondo palo, Tatarusanu para di piede. 23? Cross di Darmian che trova Romagnoli pronto a fermare Lukaku. 21? Fuori Kjaer e dentro Tomori nel Milan. 19? Problema muscolare per Kjaer che deve uscire. 17? Inter che ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37? Spinge l’che vuole arrivare al pareggio. 35? Sanchez di testa trova il secondo palo, ma Tomori riesce a sventare sulla linea. 33? L’prova a reagire, ma botta morale della rete si fa sentire. 31? Goooooooooooooooooool,ccccccccccccccccc, il campione svedese trova il secondo palo con un tiro preciso e forte,1-0. 29? Colpo di testa di Romagnoli, para Handanovic. 27? Perisic punta e va al tiro, para Tatarusanu. 25? Lukaku si gira e prova il tiro sul secondo palo, Tatarusanu para di piede. 23? Cross di Darmian che trova Romagnoli pronto a fermare Lukaku. 21? Fuori Kjaer e dentro Tomori nel. 19? Problema muscolare per Kjaer che deve uscire. 17?che ...

